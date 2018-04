Slitne bein, kramper og strekk, men halte i land ny seier

Sport

6. divisjon

Byåsen - Sandstad/Hitra 2: 1-2

I en vanskelig bortekamp mot et velspillende Byåsen klarte Sandstad/Hitra2 torsdag kveld til slutt å hale i land en meget sterk 2-1-seier.

Førsteomgang startet med en smell, og etter 30 sekunder satte Petter Lervik ballen i mål etter en super langpasning fra Grindskar.

De første 45 minuttene var i følge lagleder John Olav Johansen meget bra, og Sandstad/Hitra2 rullet opp mange gode angrep i denne omgangen. Mange gode sjanser ble skapt, og etter ca 20 min satt 2-0 ved Jonas Nilsberg

- Etter dette bommet vi på flere sjanser og like før pause fikk Byåsen sin eneste mulighet. 2-1 ble dermed pauseresultat.

Slitne bein, kramper og strekk

Andre omgang var en evig kamp mot klokka for å holde Byåsen på betryggende avstand.

Slitne bein, kramper og strekk gjorde at Sandstad etterhvert ikke hadde innbyttere igjen, og fllere spillere måtte stå og spille ball.

- Vi rokkerte på laget flere ganger, og spillere kjempet for livet i uvante roller. Byåsen kjørte på i hele omgangen, men skapte ikke så mange gode sjanser mot et meget sterk forsvar. Tre velfortjente poeng ble med hjem til Hitra , men vi burde avgjort kampem før pause, mener John Olav Johansen.



Toppdommer

Kampen ble dømt av tidligere eliteseriedommer Per Ivar Staberg, som etter kampen ga uttrykk for at dette var en meget bra 6.divisjonskamp med godt trøkk.