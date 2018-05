Sport

4.divisjon, fotball herrer

Hitra idrettspark torsdag kl. 19:30

Hitra - Meldal

Torsdag kveld kommer Meldal til Hitra idrettspark. Begge lagene har startet sesongen med to seire og ett tap og er dermed jevnbyrdige i tabellsammenheng. Hvem som er sterkest torsdag kveld kan du følge på stadion og/eller her via live-oppdateringer på lokalavisa.

Vi følger kampen med alle dens høydepunkter. Bak tastaturet er Lena Dromnes (Hitra FK).