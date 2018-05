Tre strake og rett til topps

Sport

Etter to bortekamper, spilte Sandstad/Hitra2 søndag årets første hjemmekamp. Pga forholdene på Sandstad gress ble kampen spilt på Hitra idrettspark i Fillan.Til denne kampen stilte heimelaget med hele 18 spillere, inklusive fem fra Hitra FK.

Motstander var en gruppe av utenlandske spillere som har samlet seg i lag som heter Trondheim Internasjonale.

Full kontroll

Sandstad /Hitra2 hadde stort sett full kontroll gjennom hele kampen, og tok ledelsen på et flott langskudd av Peter Lervik. Deretter økte man ledelsen til 2-0 ved Sindre Kvakland.

- Kampen vil nok bli husket mest for motstanderens til tider ufine og usportslige spill. Hele 5-6 gule kort delte dagens dommer ut. Alle til bortelaget, forteller lagleder John Olav Johansen.

Ble ikke med på tullet

Andre omgang var som første - med stort sett overtak til Sandstad/Hitra 2. Noen sporadiske angrep fra motstanderen tok forsvaret og keeper Leo seg seg fint av.

Det siste målet - og 3-0 kom ved Sindre Kvakland.

- Som del av laglederteamet er jeg mest fornøyd over at vi ikke ble med på det tullet som bortelaget holdt på med. Alt i alt en god og fortjent seier, mener lagleder Johansen som legger til at også i denne kampen bommer hittreværingene på en god del sjanser.

Tabelltopp

Med denne seieren står Sandstad/Hitra 2 nå med tre strake seiere. Dette betyr tabelledelse samme med Astor 2 som også har vunnet alle side tre kamper. Nettopp disse to lagene møtes i Trondheim 21. mai.

6.DIVISJONSTABELLEN