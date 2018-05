- Vi har forventet oss noen slike smeller

Sport

SVORKMO - FRØYA FK: 8-2

Det blir en tung biltur heim fra Svorkmo for frøyaspillerne fredag kveld. Laget klarte å havne under med to mål etter bare to-tre minutter, og det hele endte med stortap 8-2.

Etter å havne under etter få minutter, klarte laget å skjerpe seg såpass at de holdt stillingen på 2-0 ut omgangen. Men i starten av andreomgangen skjedde det samme.

- Andreomgangen startet med at Svorkmo scoret etter cirka ti sekunder. Vi var ikke på. Og med mange personlige feil ble det slik til slutt, sier trener Martin Berge.

Frøya FKs seniorer har hatt en verst tenkelig sesongoppkjøring, og lista var lagt lavt. Martin Berge kom inn som hovedtrener etter å ha virkariert som lagleder i serieåpningen - en kamp som laget faktisk vant. Siden da har det blitt ett tap og en uavgjort - en poengfangst over forventningene før kveldens stortap.

- Det ble en tung dag. Men vi må forvente slike kamper med den stallen vi har. Og stemningen i laget er god, sier Berge.

Laget stilte i dag med to spillere som gjorde comeback, og som kan bli gode å ha når det skal sankes poeng utover sesongen.: Martin Vatn Gaasø og Richard Sande. Og Øyvind Høgseth hadde en gjesteopptreden på perm fra militæret. Det var Øyvind Høgseth og Martin Vatn Gaasø som stod for Frøyas mål.