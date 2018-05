Da akrobat-gruppas aller første oppvisning så ut til å gå i vasken, fikk noen en god ide

Sport

Sandstad IL skulle sist helg egentlig arrangere judostevnet SandstadCup i Hitrahallen for andre gang, og hele judoregionen var invitert. Men kollisjon med mange andre arrangementer der hvor de øvrige judoklubbene holder til, medførte at stevnet måtte avlyses.

- Det viste seg at akkurat denne var det konfirmasjonshelg både i Trondheim, Levanger og Namsos, der de største judoklubbene i regionen er. Dermed ble påmeldinga til stevnet så lav at vi ikke så det mulig å avholde noe stevne denne gang, forteller Nina Kristin Nesset i Sandstad IL.

Judo-utøverne i Sandstad IL, og ikke minst akrobatikk-gruppa i klubben, ble naturlig nok lei seg da avlysninga var et faktum.

- Til stevnet hadde våre barne og ungdomsutøvere trent veldig mye og de gledet seg veldig til å ta imot de andre klubbene på hjemmebane. Også akrobatikkgruppa hadde forberedt seg og trent mot stevnet, da de skulle opptre, for første gang under åpninga av stevnet. Da stevnet ble avlyst to dager før det skulle avholdes, var det mange triste barn og foreldre i idrettslaget, forteller Nesset.

Men da begynte kloke hoder å tenke. Sandstad IL tok kontakt med Hitra Friidrettsklubb, som skulle arrangere Hitraløpet samme helga.

- Friidrettsklubben var utrolig imøtekommende og tok imot oss på strak arm. "Selvfølgelig får dere komme å vise dere frem under Hitraløpet." Som sagt så gjort. Judoutøverne satte sammen ei oppvisning med mange kast, falle og holdeteknikker. Her fikk publikum se hvilken respekt og selvdisiplin barna har lært. Hvor god koordinasjon de har og hvilken kunst judo er. Publikum fikk også se to voksne i aksjon. Her ble det vist teknikker i selvforsvar. Judogruppa er veldig stolt over innsatsen sin og tror de fikk vist godt, hvor kult det er med judo. Ordlyden blandt judoungene var at de nå håper flere har lyst å bli med i gjengen, forteller Nesset.

Og ikke minst ga dette en åpning for at også akrobatgruppa kunne debutere foran publikum.

- Akrobatgruppa debuterte på fantastisk vis. Med sine nyinnkjøpte drakter og innøvde koreografi imponerte de både trenere, foreldre og publikum forøvrig, sier Nesset.