- Stas at Liverpool-trenere kommer til storhallen

Under høstferien, 8. til 10. oktober, vil akademiet til selveste elitegiganten Liverpool stasjonere seg i Frøya Storhall. Akademiet blir fungerende som en fotballskole og er åpen for påmelding blant unge mellom 6 og 14 år.

Alle instruktører er profesjonelle trenere ansatt ved akademiet til Liverpool Fotballklubb, som har som yrke å trene unge, kommende spillere. "LFC International Academy", Liverpool Fotballskole, skriver selv på sine sider at de kommer til å sette fokus på pasninger, mottak, dribling, løpe med ball og skull på mål.

- Stas

Daglig leder i Frøya Storhall, Therese Sollie, forteller at hun synes det et stas at Liverpools akademi tar turen til lille Frøya:

- Det er kjempegøy at vi har klart å få tak i dem. Jeg vet det er mange Liverpool-fans i øyregionen som reiser mye til England for å se laget sitt. Nå kan de komme til Storhallen i stedet, sier en ivrig Sollie.

Førstelaget til Liverpool blir vel neppe å finne, men det er engelske profftrenere som vil trene unge fotballspillere fra øyregionen.

Med besøk av blant verdens største klubber, som til vanlig spiller hjemmekampene sine på en stadion som rommer 54 000, kan det fort virke som at Frøya Storhall blir som en liten plen i forhold. Men Therese Sollie mener at Storhallen er som skapt for et slikt arrangement:

- Vi har jo fasilitetene og banen er bygd med internasjonale mål. Nå er det opp til oss å lage liv og røre, det skal bli folkefest! sier Sollie.

Minst like viktig er det at Storhallen får vist seg frem og få bevise at den er mer enn god nok til å tilfredsstille verdenseliten. Frem mot arrangementet er påmeldingslistene åpne, og Sollie oppfordrer alle til å bli med på Liverpools akademi, også de som er bosatt utenfor øyregionen. Hun minner samtidig på at det skal følge en norsk trener for å forsikre om at alle får med seg det som blir sagt. Denne treneren er dog ikke bestemt:

- Bare rekk opp en hånd og gi meg et vink om du vil være med, hinter Therese Sollie.

- Uansett, dette blir stas!