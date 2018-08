Lynraske Elin til topps igjen

Sport

Elin Aarvik vant i helga sitt løp i European Drag Racing Series i Sundsvall. Hitterværingen vant finalen mot svenske Pontus Garefelt. Hun ligger nå på en tredjeplass i European Drag Racing Series.

Også tidligere i sommer vant Aarvik etter å ha kjørt dragracing på svenske på Sundsvall Raceway. Ingen kunne heller den gang hamle opp med henne i klassen Super Comp.

Lokalavisa Hitra-Frøya intervjuet Elin i fjor vår. Svidd gummi og høye hastigheter har vært en del av livet så lenge hun kan huske. For pappa Tormod Aarviks interesse for motor og høye hastigheter har så visst smittet over på datteren. Og vi spurte om hva er det som får en ung jente til å sette seg inn i en farkost som hun deretter presser opp til 246 km/t?

Les intervjuet med Elin her: