Treneren varsler iherdig øving på avslutninger

Sport

Fotball herrer 5. divisjon

Frøya - Orkanger: 1-0

Lørdag ettermiddag spilte Frøya FK hjemmekamp mot Orkanger. Orkanger er det eneste laget som ligger under Frøya på tabellen.

- Dette var en kamp vi måtte vinne for å vise at vi har noe i 5. divisjon å gjøre, forteller trener Martin Berge.

Frøya har full kontroll hele kampen, men brenner minst 25 målsjanser i førte omgang. Orkanger på sin side hadde ingen skudd på mål.

- Jeg er veldig fornøyd med alt bortsett fra det som skjedde på siste tredel av banen, forteller Berge.

Den eneste som greide å få inn en fullgod avslutning var Ulrik Vikan 35 minutter inn i første omgang.

- Hele neste uke blir det trening på gode avslutninger før vi møter Nidaros neste helg.

Nidaros ligger for øyeblikket to plasser over Frøya. Kampen mot Orkanger endte 1-0 i favør frøyværingene.

Frøya ligger i øyeblikket på 9. plass på tabellen med åtte poeng. Det er fire poeng mer enn Orkanger som har tiende og sisteplassen på tabellen.