Sport

Fotball herrer 4. divisjon

Hitra idrettspark lørdag kl. 16

Hitra FK - Kvik

Hitra og Kvik er tilnærmet tabellnaboer i forkant lørdagens oppgjør i Hitra idrettspark. Bare to poeng skiller rivalene, der Hitra foreløpig har to poengs forsprang. Hvordan det går i denne kampen, kan du følge direkte på stadion og/eller via live-oppdateringer her på lokalavisa.