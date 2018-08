Ola har funnet scoringsformen i RBK-trøya

Sport

Ola Arntsen har funnet scoringsformen i Rosenborg-trøya. Hitterværingen, som i vinter sikret seg kontrakt med RBKs 16-årslag, har nå i høst scoret to kamper på rad. I dag satte han inn en perlescoring og sikret kvartfinale-plass for Rosenborg i NM for 16-åringer. Rapportene forteller om et Ola-skudd fra rundt 40 meter da Rosenborg vant 1-4 borte mot Åga IL i Mo i Rana.

Mot Åga scoret Ola Arntsen 0-1 målet. Forrige helg scoret han seiersmålet 3-2 borte mot Sandnes/Ulf i den nasjonale serien. Neste kamp er lørdag 1. september hjemme mot Mjøndalen.

Etter å ha hospitert med laget i ett år, skrev Ola sist vinter kontrakt med RBK. Trener Vegard Skorstad er den som har hatt den tetteste oppfølginga med Ola mens han har hospitert. Han viser til at Ola har vært på landslagssamling som en av de 40 beste spillerne i sitt årskull, og at det betyr at han bør være selvfølgelig for Rosenborgs guttelag. I et tidligere intervju med lokalavisa fortalte RBK-trenerne hva de ser i den unge hitterværingen.