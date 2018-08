Sport

Neste helg (7.-9. september) arrangerer Hitra idrettslag en ny utgave av Sø’vest å regn-cup.

Håndballcupen for barn og voksne ble arrangert årlig i perioden 1983 til 1992. For få år tilbake tok Hitra IL opp igjen denne tradisjonen, og denne gang arrangeres cupen for fjerde året på rad.

Tidligere ble kampene spilt utendørs, men de siste årene har cupen foregått innendørs i Hitrahallen.

54 kamper

I år skal hele 22 lag kjempe mot hverandre. Det betyr at det spilles 54 kamper fra fredag kl. 18 til søndag kl. 17, forteller leder av håndballgruppa, Ronny Tøften og medlem av arrangementgruppa, Hege Lie Rønningen.

Det er klasser både for Jenter 12, Gutter 13, Jenter 14, Damer og Herrer.

- Det er en fin blanding av både utenbygds og lokale lag. Flere er gjengangere som kommer tilbake til oss fra tidligere år, forteller de to.

- Mange frivillige

- Dette er det største arrangementet til håndballgruppa og vi er glade for at mange frivillige stiller opp slik at det blir en fin opplevelse for alle som deltar, sier Ronny.

Hitra storkjøkken skjemmer bort deltagerne med flott forpleining og det er lagt vekt på at cupen skal ha en sosial profil ved at det skal være tilbud om aktiviteter som rib-kjøring, svømmehall og bowling utenom kampene.

- Vi vil at lagene skal trives hos oss, fastslår Hege i arrangementgruppa.

Cupen har utviklet seg til å bli et populært arrangement, og i fjor var tribunene i Hitrahallen fullsatt hele helgen.

- Vi har også i år vært så heldige å fått Marine Harvest som hovedsponsor for cupen. I tillegg bidrar El-Konsult, Jodd, Lerøy, Rema 1000, Sport1 og Sparebank 1 Midt Norge som sponsorer, opplyser en fornøyd leder av håndballgruppa.

Nytt i år er at man kan følge lagene og resultatene ved å laste ned appen Profixio. Her vil alle resultater bli lagt inn fortløpende etter hvert som kampene er ferdige.

Gratis

- Det er gratis å se kamper, så arrangementsgjengen oppfordrer alle til å møte opp og få med seg fartsfylt og artig håndball i god gammel sø'væst å regn-stil, avrunder Ronny Tøften og Hege Lie Rønningen.