En svart førsteomgang og Hitra var hektet av

Sport

Fotball herrer 4. divisjon

Hitra - KIL/Hemne: 2-5 (0-4)

Lørdag ettermiddag var det et skikkelig nabooppgjør i Hitra idrettspark da KIL/Hemne kom på besøk. Hemnværingene er blant Hitras nærmeste og argeste konkurrenter både i geografisk nærhet og tabellposisjonen. Begge lag hadde på forhånd spilt 15 kamper denne sesongen og begge har før dette matchen fått 22 poeng.

Men gjennom første omgang var det åpenbar forskjell på lagene. Gjestene fra Hemne scoret hele tre mål før det var gått tjue minutter. Og når KIL Hemne også puttet det fjerde før pause, var Hitra i stor grad hektet av i kampen om de viktige poengene i denne kampen. Det hjalp ikke så mye at Sindre Kvakland (hans 19. mål for sesongen) og Remi Eide (på overtid) scoret for hjemmelaget. KIL Hemne vant 2-5.

Kampen kunne man følge direkte via live-oppdatering på lokalavisa. (Bak tastaturet satt Lena Dromnes (Hitra FK). Du kan lese detaljene fra kampen i hovedbildet på denne artikkelen.