Hitras guttelag og Frøyas herrelag barket sammen på håndballbanen

Sport

Fredag ettermiddag og kveld ble de første kampene i årets Sø´vest å regn-cup spilt. Tribunene i Hitrahallen var fullsatte og stemningen på topp. Alle lag hadde med seg en høylytt supportergjeng som sørget for å heie fram laget sitt.

Hitrapatriotene som også heier på motstanderen Fullsatte tribuner og god stemning på åpningen av året Sø´vest å regn-cup.

I løpet av helga skal det spilles 54 kamper av de totalt 22 lagene som er påmeldt. I siste liten fikk Hitra idrettslag rasket sammen et herrelag som gjorde en flott innsats i sin første kamp. Kampen ble spilt mot herrelaget til Frøya, som vant overlegent 9-15.

- Jeg syntes de gjorde en imponerende innsats og hadde veldig bra tempo, forteller Frøya-trener Roger Tvervåg om Hitras hanballprestasjoner.

Han ønsker spillerne hjertelig velkommen til Frøya dersom de har lyst til å spille der. Hitraguttene har ikke spilt sammen på halvannet år og har kun hatt en trening før cupen.

- Keeper Vegard Slåttavik Andersen gjorde en kjempejobb i mål, og resten av laget fikk virkelig brukt kreftene sine, mener trener Ann- Kristin Kjerringvåg Willmann.

Det er tre herrelag som spiller i cupen og leder for handballgruppa i Hitra idrettslag, Ronny Tøften, er godt fornøy med både spredningen aldersmessig på lagene og at flere herrelag stiller. Så langt kan han fortelle at arrangementet har gått knirkefritt.

- Det er morsomt med fulle tribuner og de frivillige har gjort en kjempeinnsats, mener Ronny Tøften.

Lørdag står rib-tur på programmet sammen med mange flere flotte handballkamper. De som ikke har anledning til å være til stede under kampene i Hitrahallen i helga, har mulighet til å følge lagene og få resultatene ved å laste ned appen Profixio. Der vil alle resultatene bli lagt inn i tillegg til oppdateringer på kamptider.