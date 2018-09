Sport

Sara Hammerhaug Selvåg fra Hitra FK Jenter 17 er tildelt SalMars talentpris. Prisen ble delt ut under en tilstelning i Hitra idrettspark lørdag og består av et diplom og 5.000 kroner.

SalMars talentpris er opprettet for å stimulere unge fotballspillere og lag til videre god innsats på fotballbanene. Med prisen så ønsker man å gi en oppmerksomhet til spillere og lag som utmerker seg med gode ferdigheter, resultater, og som markerer seg med gode holdninger, treningsiver og spilleglede.

Hitra FK og Frøya FK deler begge ut talentpriser i samarbeid med sponsoren SalMar. Her er juryens begrunnelse:

Begrunnelse Årets talentpris for jenter:

Prisen i år går til en spiller med sjelden stor treningsiver, og veldig stor kapasitet både på trening og i kamp. Treningsoppmøtet er bortimot 100 %, og i tillegg til å ha fokus på egne prestasjoner, så er spilleren positiv, inkluderende og støtter opp og oppmuntrer sine lagkamerater. Spilleren spiller fast i midtforsvaret på sitt lag, og er kjapp, har godt overblikk og er kompromissløs i taklingssituasjoner mot sine motspillere. Det er ikke mange som har kommet seg igjennom dette forsvaret de siste sesongene.

I tillegg til å spille fotball for HFK, så er hun også aktiv håndballspiller på et av lagene i øyregionen, og er også der sentral for sitt lag. På dette laget spiller hun i en helt annen posisjon. I tillegg til å spille fast på HFK J17, har hun både i fjor og i år spilt mange kamper på damelaget til HFK, og har prestert meget bra også på det nivået.

Årets talentpris for jenter går i 2018 til Sara Hammerhaug Selvåg fra Hitra FK J17.