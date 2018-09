Sport

Roger Olsen er i dag tildelt spesialprisen for sin innsats i Hitra FK. Prisen ble delt ut under en tilstelning i Hitra idrettspark lørdag.

Spesialprisen går til personer i øyregionen som har bidratt med stor innsats for fotballen på Hitra og Frøya.

Juryens begrunnelse:

Det som kjennetegner personen som får spesialprisen for Hitra fotballklubb i år er blant annet: En person som alltid stiller opp, en JA-person som bryr seg om både enkeltspillere, lag og klubber. Har meget gode fotballkunnskaper som han er flink til å dele med alle i klubben. Vært aktiv i klubben i mange år, og bidratt både på spillersiden og som trener, og er kanskje Hitras sprekeste fotballspiller? (alderen tatt i betraktning).

I tillegg til disse funksjonene har personen bidratt med utallige dugnadstimer i Hitra idrettspark, alt fra å steppe inn som vikartrener, til å måke snø/ rydde asfalt for grus/ forefallende arbeid i idrettsparken. Slike personer er uvurderlig for klubben og er et alfa og omega for at HFK-maskineriet går som smurt. Liker seg selv best i bakgrunnen, men i dag er det din tur til å få litt velfortjent oppmerksomhet.

Årets spesialpris 2018 går til Roger Olsen.