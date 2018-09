Sport

Det er lenge mellom så jevne og spennende kamper i lokalhåndballen som den publikum fikk servert under Jenter14-finalen under Søvæst å regn-cup søndag ettermiddag. Frøya IL og Hitra IL møttes i en kamp som gikk både til ekstraomgang og videre til "Sudden death" ("førstemålet vinner").

Frøya åpnet kampen best og ledet 3-0 noen minutter ut i første omgang. Men så stoppet det litt opp, og Hitra innhentet ledelsen. Ved fulltid etter to omganger sto det 4-4 i målprotokollen. Dermed tilsier cup-reglene at finalen skulle avgjøres på én ekstraomgang på fem minutter.

Begge lagene hadde sine målsjanser, men ballen ville ikke forbi keeperne. Da ekstraomgangen var slutt, var stillinga fortsatt 4-4 og hallen kokte av spenning.

Lagene gikk nok en gang på banen i et forsøk på å kåre en vinner. Også denne spilleforlengelsen varte og rakk med sjanser i begge retninger, inkludert en straffebom for Hitra, inntil Hitra fikk satt inn det avgjørende målet. Hitra kunne dermed slippe jubelen løs og snart løfte pokalen som vinnere av Jenter 14-klassen.