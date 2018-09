Halmstrået røyk til gangs

Sport

FRØYA FK - CHARLOTTENLUND 2: 0-6

Halvstrået Frøya klamret seg til for mulig å berge plassen i femtedivisjon, fikk den første knekken allerede 14 minutter ut i kveldens kamp. Da scoret Charlottenlund på et godt plassert skudd fra like utenfor 16-meteren. Frøya hadde startet greit, og var godt med også etter at bortelaget tok ledelsen. Selv om Charlottenlund hele tida virket kvassere, så var banespillet jevnt fordelt utover i førsteomgangen. Men der Charlottenlund kom til flere sjanser, og satte sitt andre etter 35 minutter, virket Frøya vaksinert mot å å gjøre de riktige valgene når de nærmet seg bortelagets mål.

Likevel: de nært 100 publikummerne så fortsatt at her hadde Frøya sjansen til å hente seg inn da lagene gikk til pause. Men så fikk heimelaget et ny i fleisen rett etter pause. Og på 0-3 var det vanskelig å se at dette kunne hankes inn. Men laget skal ha ære for at de faktisk klarte å reise seg og produsere noen gode sjanser. I løpet av noen minutter hadde Frøya tre avslutninger på mål. Men i stedet ble det ett nytt bortemål, og med enda to på tampen viste resultattavla klart hvem som var det beste laget, og som fortjener å holde på sin plass i 5. divisjon.

Det er vanskelig å finne særlig positive ting å si når laget taper 0-6. Men vi ser jo at Frøya har en rekke unge spillere som kan utvikle seg, og at man med rett innstilling og hardt arbeid kan utvikle et lag som vinner kamper. Nå blir det i laveste divisjon neste år - bokstavelig en samling i bånn.