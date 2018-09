Sport

RBKs G16, med hittergutten Ola Arntsen på laget, spilte i dag kvartfinale i NM for 16-årslag. De vant 4-0 over Ålesund, og er dermed klare for semifinalen.

I fjor scoret Ola Arntsen sitt første RBK-mål, nettopp mot Ålesund, men Ola kom ikke på scoringslista i dag.