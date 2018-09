Tok gull og sølv i NM

Sport

Årets norgesmesterskap i 5-kamp er over, og Hitra vektløfterklubb kunne reise hjem fra Stavern i Vestfold med to medaljer i kofferten.

- I 5-kamp konkurrerer man i årsklasser og ikke vektklasser som tradisjonell vektløfting, forklarer Jon Birger Brevik i Hitra vektløfterklubb.

Hitras jenteutøvere konkurrerte begge i årsklassen 13-14 år.

Personlige rekorder

Åse Johanne Berge løftet 44 kg i rykk og 58 kg i støt. Dette er forbedring av personlige rekorder med 1 kg i begge øvelsene.

Ronja Lenvik klarte 47 kg i rykk, som som er ny personlig rekord og forbeding av regionrekorden med 2 kg. Ronja var uheldig i støtøvelsen.

Etter de tre andre 5-kampøvelsene (40 m sprint, kulekast og tre-hopp) endte da Åse Johanne på 1. plass og ble norgesmester, mens Ronja kom på sølvplass med ca 15 poeng mindre totalt. Begge jentene hadde desidert høyere poengsum enn de neste plasseringene i samme årsklasse.

I årsklassen menn 17-18 år hadde Hitra Vektløfterklubb en utøver. Remy Aune løftet 77 kg i rykk og 100 kg igjen i støt. Dette er tangering i støt, noe han var fornøyd med. Dette tilsvarte en 4. plass etter vektløfterøvelsene. Han endte opp med en 5. plass etter at alle 5 øvelsene var gjennomført.

Hard konkurranse

Årsklassen menn 18+ er en veldig stor klasse og hard konkurranse.

Hitravektløfterklubb hadde med to utøvere som i utgangspunktet kun konkurrerte i Norges Cup (dvs bare rykk og støt). Klubbens for tiden aktive seniorløftere, Runar Klungervik og Ole Magnus Strand, fungerte også som coach for vektløfterklubbens andre utøvere på dette stevnet.

Runar løftet i 69 kg-klassen og endte opp med 95 kg i rykk og 110 kg i støt . Ole Magnus som for tiden bor i Stavern løftet i 94 kg klassen, og ble stående med 103 kg i rykk og 130 kg i støt.