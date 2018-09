Kampen om seriemesterskapet lever for fullt

Sport

Fotball: 6. divisjon herrer

Svorkmo2 - Sandstad/Hitra2: 1-1

Svorkmo2 har dette året en spillerstall på hele 20-40 seniorspillere, og stilte til denne kampen med flere fra sitt A-lag som ligger an til opprykk til 4. divisjon.

Sandstad/Hitra2 stilte nesten rent Sandstadlag (foruten Henrik Lervik fra juniorlaget) siden Hitras FK ikke hadde noen å sende med til denne kampen.

- Det var derfor stor spenning inn mot denne kampen, forteller lagleder John Olav Johansen.

Første omgang var Sandstad/Hitra2 sin i sin helhet, og hjemmelaget kom ikke til en eneste mulighet. Men hitterværingene gjør som vanlig, det vil si bommer på store sjanser. 2-3 enorme muligheter ender over og utenfor, og omgangene ebber ut uten mål.

Sjokkåpning

Andre omgang er bare ett ett minutt gammel når Svorkmo setter 1-0 etter et litt sløvt forsvarsspill.

Etter dette bølger kampen frem og tilbake med store sjanser begge veier. Svorkmo setter ballen i stanga og en i tverrligger, mens Sandstad/Hitra2 fyrer skudd på keeper og over mål.

Etter 56 minutter får Sandstad/Hitra2 straffe. Denne setter Rune Akseth rolig i mål og 1-1.

Etter dette fortsetter det samme spillet. Frem og tilbake med masse kjemping og løping. I det 92 minutt har gjestene en gedigen mulighet til å avgjøre kampen, men alene med keeper bommes det fra tre meters hold. I det 96 minutt reddes det på streken til Svorkmo etter en god heading fra Sandstad/Hitra2.

- En spennende kamp som til slutt ender 1-1. Et resultat vi skal være delvis fornøyd med. Vi har to kamper igjen og kampen om seriemesterskap lever for fullt, oppsummerer John Olav Johansen.

Han er igjen meget imponert over at laget igjen holder helt inn og løper fra motstanderne de siste 10 minuttene.

Hitterværingene ligger nå to poeng bak serieleder Byåsen, men sistnevnte har en kamp mer spilt.