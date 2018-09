Bok trenger bilder som du kanskje har

Sport

Har du bilder fra den gamle fotballbanen i Fillan? Eller fra en håndballkamp på asfaltbanen? Lysløypa i Barmfjorden? Eller den gamle gressbanen?

Hitra ILs jubileumsbok trenger bilder, og du kan helt sikkert hjelpe, tror Krister Olsen, som jobber med jubileumsboka. Boka skal gis ut i forbindelse med 50-årsjubileet i 2020.

Olsen vet at det finnes mange slike bilder i fotoalbumer rundt om på Hitra. Han oppfordrer nå Hitra IL-familien, i alle generasjoner, til å hjelpe til med å lage ei best mulig bok, og det haster.

- Det er nå vi gjør jobben. Det er nå historien skrives. Ei god bok trenger gode bilder, og jeg håper folk kan gjøre en liten innsats her. Jeg vet jo at hitterværinger ikke er fremmed for litt dugnadsarbeid, sier Olsen.

Trenger fra alle idrettene

Forfatteren poengterer at alt er av interesse. Siden de tre idrettslagene Fillan, Ansnes og Barmanfjord slo seg sammen i 1970, har aktiviteten vært stor innen mange idretter.

- Vi trenger bilder fra alle idrettene. Fotball, håndball, ski, skøyter, friidrett, turn, orientering, svømming, sykkel, klatring, tennis, bordtennis og det som måtte være. Hitra IL har også drevet i mange år med barneidrett og voksenidrett. Jeg er sikker på at det finnes bilder av det aller meste, sier Olsen.

Olsen har også med seg Bror Blichfeldt i bilde-innsamlinga, og Bror tilbyr å komme hjem til folk å hente/låne bilder. Krister kan kontaktes på olsenkrister@gmail.com og 982 60 451, mens Bror treffes på brorb@online.no og 489 97 092

Trenger både gamle og nye bilder

Kanskje er det også noen som har bilder av aktiviteten i de tre gamle idrettslagene, før 1970. Det var anlegg både i Fillan, Barmfjorden og på Ansnes, og disse er en viktig del av historien.

- Gamle bilder er selvsagt viktig i en sånn sammenheng. Men det er like viktig at vi dokumenterer tida fram til i dag. Sånn sett er alt av interesse.

Olsen oppfordrer også til å ta en kikk i foreldres eller besteforeldres fotoalbumer.

- Hvis du har lyst til å hjelpe oss, gjør det nå. Kanskje sitter du på det historiske blinkskuddet som bare må være med i denne jubileumsboka, uten at du vet det.

Eksempler

Eksempler på hendelser eller aktiviteter Hitra IL ønsker bilder fra: