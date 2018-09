Tabelltopp etter ny seier

Sport

6.divisjon

Sandstad/Hitra 2 - KIL/Hemne3: 3-2

Tirsdag kveld var det duket for lokaloppgjør mellom Sandstad/Hitra2 og Kil/Hemne3. Denne kampen var utsatt fra søndag da hemnværingene slet med å stille folk til kampen.

Sandstad/Hitra2 stilte et meget bra lag denne gang, og ville med seier innta tabelltopp før serien avsluttes neste helg.

Kampen ble spilt på Hitra idrettspark i et voldsomt regnvær. Heimelaget tok kommandoen fra start og førte kampen. Laget gikk opp til 1-0 ved Ole Jobotn og 2-0 ved Jan Kelnar.

Etter dette dabber innsatsen litt, og Hemne benytter sjansen til å redusere til 2-1 - som også var pauseresultatet.

I andre omgang setter Thomas Sandvik inn 3-1 før Hemne igjen får et enkelt mål og det står 3-2.

- Vi misbruker også i denne kampen store muligheter, men styrer inn til 3-2 seier, oppsummerer lagleder John Oav Johansen.

Seriefinale

Dette betyr at siste kamp søndag 30. september borte mot Heimdal3, blir en ren seriefinale.

- Med seier her er vi seriemestre, med uavgjort kan vi også vinne om Aator2 tar poeng på heimebane mot Byåsen. Dersom vi skulle tape og Astor2 vinner, avgjøres serien på målforskjell mellom Sandstad/Hitra2 og Astor 2, forklarer Sandstads lagleder som igjen roser spilleren for en fanatsisk innsats.

- Ingen beslutning tatt

Men om hitterværingene skulle stikke av med førsteplassen i 6.divisjon, er det ikke sikkert laget blir å finne i 5.divisjon neste sesong.

- Vi har ikke tatt noen beslutning. Vi er blitt enige om at vi spiller for seier og for tabelltopp etter endt serie. Deretter skal spillergruppa ta en prat om veien videre, om vi skulle være så heldige å vinne siste bortekamp som vi vet blir en hard nøtt, sier John Olav Johansen.