Begge lagene med mål seint i kampen

Sport

Fotball herrer 5. divisjon

Frøya - Trond: 1-1

Frøya tok fredag kveld imot Trond hjemme i Frøya storhall. Frøya, som ligger under nedrykksstreken i femte divisjon, har alt å vinne denne kvelden. Trond ligger over streken og må slå Frøya for å holde på plassen i divisjonen til neste år.

Første omgang spilte lagene jevnt og gikk til pause med ingen baklengs.Andre omgang startet godt for begge lagene, men etter hvert så tok kreftene slutt for Frøya og Trond klarte å sette inn ett ledermål etter 85 minutter. Frøya jobbet seg tilbake og satte inn utligning to minutter senere. Lagene av banen med 1-1 på tavla etter ful tid.

- Jeg kan ikke si at jeg er fornøyd med resultatet i kveld, men jeg er fornøyd med å utligne på slutten. Det er frustrerende å ikke ta med seg alle tre poengene når vi er alene med keeper to mot en på overtid, sier Frøyatrener Martin Berge til lokalavisa etter kampen.