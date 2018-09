Avdelingsvinnere: Fra 0 poeng i 2012 til 32 poeng og topplaget i år

Sport

Fotball herrer 6. divisjon

Heimdal3 - Sandstad/Hitra2: 1-2

Sandstad/Hitra2 er vinnere av avdeling 6 i 6.divisjon etter å ha slått Heimdal3 på bortebane søndag. Laget får også muligheten til å rykke opp i 5.divisjon.

Dette er laget som for få år siden gjorde store poeng av i det hele tatt å score mål, og sakte men sikkert begynte laget også å vinne kamper. Lagleder John Olav Johansen har sett på statistikken:

- Fra 0 poeng og målforskjell 12-135 i 2012 til 32 poeng 44-18 i målforskjell i 2018, konstaterer han.

Sandstad/Hitra2 sendte en tropp på 17 til Heimdal. Hitterværingene måtte sannsynligvis ta poeng siden Byåsen, som kjempet like bak på tabellen, også hadde muligheten til å vinne avdelinga. Men Byåsen rotet bort poeng mot Astor2, og med Sandstad/Hitra2-seier ble det trepoengs forsprang til vinnerne.

- Kampen bar preg av at det var gutter som hadde litt kampnerver. Lite stemte i lagspillet og man ble med på spillet til Heimdal3 som kjørte lange baller, forteller Johansen.

Før sidebytte fikk Sandstad/Hitra2 hull på byllen.Magne Sandvik stiger til vers på et perfekt innlegg fra Andreas Haltland og 1-0.

- Andre omgang var akkurat lik. Spillerne var veldig nervøse og usikre og feilpasninger florerte. 2-0 kom ved Abdu på et flott angrep. Like etter kommer 2-1 ut av intet på et langskudd etter 74 minutt, rapporterer laglederen.

Etter dette er det flere muligheter fra Sandstad/Hitra 2 som spoleres .I det 88 minutt kommer Heimdal alene med Sandstad/Hitras keeper, men bommer på mål. Etter dette bommer Sandstad/Hitra2 på to klare sjanser. Kampen ender 2-1 og Sandstad/Hitra 2 er avdelingsvinnere.

- Dette var kanskje en av våre dårligste kamper i år, men innsatsen er veldig bra og spillerne gir 100 prosent kampen igjennom, sier Johansen.

Tidligere har lagledelsen sagt at man vil vente til sesongslutt og en eventuell opprykksplass med å ta stilling til om laget vil gå for opprykk.

- Vi er fornøyd med sesongen så nå står vel kretskamper for tur før vi tar oss et møte i spillergruppa for å diskutere veien videre, sier Johansen.