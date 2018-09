- Vi gikk for seier, men å vinne så stort er helt fantastisk

Sport

Fotball damer 4. divisjon

Hitra FK - Singsås: 6-1

Hitra er oppe på opprykksplass etter dagens storseier mot Singsås hjemme i Hitra idrettspark, én serierunde før sesongslutt.

Helhetlig var det overlegent spill av Hitra FK denne regntunge søndagskvelden.

- Vi gikk for seier, men å vinne 6-1 er helt fantastisk. Jentene spiller god fotball og jobber hard, sier trener Dan Rahimian til lokalavisa rett etter kampslutt. Med seier mot Singsås, så seiler Hitra FK´s damelag opp på andreplass på tabellen og dermed mulig opprykk til tredje divisjon neste år.

Serieleder Orkla har 36 poeng og Hitra har 29 poeng og er på opprykksplass etter dagens kamp. På tredjeplass ligger Oppdal med 27 poeng.

- Vi må vinne eller spille uavgjort mot Melhus, beregner Rahimian, og Melhuskampen kommer allerede mandag kveld.

- Det er i morgen på bortebane. Jentene er litt slitne etter kamp i dag, legger han til. Dette forhindrer ikke treneren i å se lyst på morgendagens kamp.

- Vi går selvsagt for seier i morgen, men uavgjort rekker det også, smiler Rahimian i det han går mot garderoben.

Hitra tok en tidlig ledelse i kampen mot Singsås, og derfra gikk det slag i slag. Lagene bølget litt frem og tilbake i første omgang, men Hitra-damene gikk av banen med komfortabelt 4-0 til pause. Det gikk ikke lenge etter pausen før damene fra øyriket kom opp på høyre flanke, fikk ballen inn foran mål og det femte målet var et faktum.

Etter dette skulle man tro at kampen var punktert, men all ære til Singsås -damene som sloss seg frem på banen og hadde en god periode 15 minutter ut i andre omgang. Gauldalingene fikk betaling i form av et trøstemål i omgangens trettifemte minutt. Frem til da var andre omgang en seiers-runde for Hitra sin del, men en baklengs får dem til å våkne. Hitra kontrer raskt og får kampens billigste mål. Nr 10 Line Selvåg blir spilt fri på høyre side og sentrer inn i sekstenmeter, noe som ser ut til å være enkel keeper-mat, men ballen får en uheldig sprett på det våte underlaget og vips så står det 6-1 til Hitra FK. De siste minuttene domineres av Hitra.