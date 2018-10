Opprykksfest for damelaget - vant det avgjørende oppgjøret

Sport

Fotball damer 4.divisjon

Melhus - Hitra: 0-1

Hitras damelag er klar for 3.divisjon etter at laget vant den viktige bortekampen mot Melhus i kveld. Med 0-1 og tre poeng ender Hitra på andreplass på tabellen og er sikret opprykk.

Den avgjørende scoringen ble besørget av Nina Antonsen, som scoret på et langskudd mot slutten av kampen.

Avdelingsvinner i damenes avdeling 3 blir Orkla, som fortsatt har en kamp igjen å spille.

Både Melhus og Hitra hadde en kamp fra søndag i beina da de nå mandagskveld entret banen i sesongens siste seriekamp. I vår-oppgjøret vant Hitra hele 7-0 hjemme i Hitra idrettspark, mens på Melhus ble det et vesentlig tettere oppgjør. Ifølge fotballklubben bølget spillet gjennom kampen. Pauseresultatet var 0-0 og hjemmelaget Melhus kjørte hardt ut i andre omgang i håp om å ta ledelsen. I stedet var det altså hitterværingene som scoret og kunne juble - ikke bare for seier, men for opprykk til 3. divisjon.