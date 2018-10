Frøya storhall fikk bekymringsmelding om inneklimaet. Nå er resultatet fra kontrollen klar

Sport

- Kommunelegen bekrefter at det er helt trygt og ferdes i hallen, sier daglig leder Therese Solli Sandvik i Frøya storhall.

I slutten av september mottok hallen bekymringsmelding rundt inneklimaet i hallen. Ledelsen i hallen forteller at de sammen med ekspertisen har gjennomgått inneklimaet og funnet at det hallen er trygg å bruke.

- For å belyse forhold og avdekke fakta, ble tiltak umiddelbart iverksatt. Brukermøte har vært gjennomført hvor også kommuneoverlege Ingrid Kristiansen har deltatt. Kommuneoverlegen har foretatt befaring og vurdering av innendørsmiljøet. Hun bekrefter at det er helt trygt og ferdes i hallen og at inneklimaet er innenfor godkjent standard for innendørshaller i Norge. Det viser også målinger Frøya Storhall har utført, melder storhallen i en pressemelding utsendt i dag.

Solli Sandvik forteller at storhallen framover kommer til å ha kontinuerlig fokus på overvåkning og måling av forholdene i hallen.

- Målingene vil gjøres tilgjengelige for alle brukere på vår nettside som er under utarbeidelse. Nye kontrollrutiner for overvåkning av inneklima er nå etablert. Styret i Frøya Storhall takker for brukernes tilbakemeldinger og delaktighet vedrørende inneklima. Slik kan vi forbedre og utvikle tilbud og tjenester sammen, skriver Frøya storhall.

Frøya Storhall

Daglig leder Therese Solli Sandvik