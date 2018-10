Derfor måtte Roger trekke laget fra serien

Sport

- Grunnen til at vi måtte trekke laget er at vi er for få spillere. Etter fjorårets sesong mistet vi fem sentrale spillere som vi ikke klarte å erstatte.

Det sier herrelagstrener Roger Tvervåg i Frøya IL til lokalavisa Hitra-Frøya etter at det i går ble kjent at laget har trukket seg fra årets 3.divisjonsserie. Tvervåg forteller at lagledelse og gjenværende spillere har prøvd å snakke med mange aktuelle spillere både på Frøya, Hitra og i Trondheim, men uten å lykkes.

- Vi var optimister til det siste, men innså at det å stille til årets serie med sju-åtte utespillere blir for tynt når mange av de i tillegg jobber turnus og ikke kan delta på alle kamper, sier treneren.

Tvervåg forteller at de allerede har fått mange reaksjoner på den kjedelige nyheten.

- Motstanderlag synes det er synd for de synes det er så moro å komme til Frøya og spille kamper. Vi har også fått reaksjoner fra det utrolige publikumet vi har på Frøya, og vil takke dem for den støtten dere har gitt herrehåndballen på Føya. Tusen takk, sier Tvervåg.

Frøya IL og Hitra IL har samarbeidslag på senior dame-sida, og herrelagstreneren håper publikum strømmer til hallen for å se damehåndball pluss gutte- og jentehåndball. Og han har ikke helt gitt opp muligheten for å få igang herrehåndballen igjen.

- Styret i Frøya-håndballen skal jobbe for at vi neste år skal se på muligheten igjen for å starte opp et herre lag i 4 divisjon, sier han.