Ofte farter de langt i kampen om medaljer. I helga skal de løfte tungt på hjemmebane

Løfterne i Hitra vektløfterklubb farter ofte land og strand for å konkurrere; I helga skal de selv arrangere stevne.

60 vektløftere fra fire forskjellige klubber i Midt-Norge skal i aksjon under Regionmesterskapet i vektløfting i helga. Stevnet arrangeres over to dager i Hitrahallen. Arrangørklubben Hitra Vektløfterklubb deltar selv med ti løftere.

- På lørdag løfter senior kvinner og senior menn. På søndag løfter ungdom, junior og veteraner. Løftingen starter kl. 11:00 begge dager. Kom til Hitrahallen i helga og opplev god vektløfting, oppfordrer John Birger Brevik i Hitra vektløfterklubb.