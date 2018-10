- Hvis du vil se idrettsglede og fantastisk barnefotball, så er dette plassen å være i dag

Sport

For andre gang arrangerer Frøya IL Aqualine-cup. 54 lag er påmeldt og lørdagen er tettpakket med fotballglede da 102 kamper skal bli spilt. Storhallen er delt inn i èn sjuerbane, fire femmerbaner og to treerbaner. Cupen er for de yngste fotballtalentene mellom seks og tolv år.

- Vi startet denne cupen i fjor med mål om å ha det som en tradisjon, forteller Vidar Skarpnes i Frøya IL.

Håpet i fjor var å arrangere en todagers-cup i år, noe idrettslaget var farlig nær å realisere. Den virkelig store drømmen er et arrangement over tre dager.

- Det blir en lang dag på lørdagen, men vi er ikke skuffet over at det bare ble en dag. Det viktige er å skape et bra arrangement og skynde seg langsomt, mener Skarpnes.

De første kampene begynner kl. 09.00 lørdag morgen og Skarpnes regner med at de siste blir spilt mellom 17.30 og 18.00.

For det meste er det lokale lag fra Hitra og Frøya som er med på cupen, men flere Trondheimslag tar det også som en avslutning på fotballsesongen.

- De har fått tilbud både om å bruke svømmehall, kino og klatrehallen og både skolen og Hotell Frøya blir overnattingsteder. Vi vil tilby de tilreisende og lokale alt nærområdet har å by på, sier Vidar.

Det er et stort apparat av frivillige som er satt i gang. Dommerpostene er besatt av guttespillere og noen seniorspillere. Kiosken er fullt bemannet og det blir servert varm mat i Kakkenstua.

- Jeg håper frøyværingene kjenner sin besøkelsestid og tar turen til Storhallen i morgen. Hvis du vil se idrettsglede og fantastisk barnefotball så er dette plassen å være, mener Skarpnes.

Det er Aqualine som er hovedsponsor av cupen, men andre deler av næringslivet på Frøya har også vært gode støttespillere for å få stablet cupen på beina.