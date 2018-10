I dag møtte de overmakten

Sport

Fotball herrer 6. divisjon

Sandstad/Hitra2 - Utleira: 1-6

Sandstad/Hitra2 spilte lørdag kamp om kretsmesterskapet på på Sandstad stadion. Motstander var Utleira fra Trondheim. De hadde gått ubeseiret gjennom årets serie og hadde 124-12 i målforskjell før dagens kamp. De to avdelingsmesterne møttes på Sandstad stadion for å avgjøre hvem som kunne gå videre til kampen om selve kretsmestertittelen.

- Vi hadde bestemt oss for å gi Utleira kamp om seieren. Til tross for noen forfall (noen etter sponsorcup fredag kveld), så var det et bra lag som entret banen, mener lagleder John Olav Johansen.

Utleira fikk et enkelt mål etter 25 minutter, og økte til 2-0 på en kontring etter 35 minutter. 3-0 kom etter en misforståelse mellom Sandstadspillere. Dette var også pauseresultatet.

- Vi bestemte oss for å presse høyere i andre omgang og lyktes bra med dette. Grindskar satte 1-3 på en flott heading og kunne like etter satt 2-3, men bommet på forsøket, forteller laglederen.

Så fikk Sandstad/Hitra2 en kjempesjanse hvor de kom 2-3 spillere innenfor femmeteren. Men en istedenfor mål kjørte Utleira en kontring og satte inn 1-4. Dette punkterte kampen. De to siste målene kom på langskudd, slik at sluttresultat ble 1-6

- Vi tapte for et bedre lag i dag, men ga dem god kamp helt inn. Banespillet var jevnere enn hva resultatet tilsier, mener Johansen

Til dagens kamp var det oppnevnt dommertrio, noe Jimmy Glørstad mente var første gang i Sandstads historie. Dagens linjedommer Borge Indergård kunne fortelle Jimmy at dette var feil; Det var dommertrio også i 1989 på åpning av stadion. Han var da selv tilstede.

- Nå er årets sesong over og vi skal neste uke ha et møte i spillergruppa for å ta en endelig avgjørelse på neste sesong og hvilken divisjon vi ønsker å spille i, sier Johansen.