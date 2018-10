Kjemper om kretsmesterskapet. Lørdag kommer første hinder

Sport

Lørdag (20.oktober) skal Sandstad/Hitra2 kjempe om kretsmesterskapstittelen i 6.divisjon.

Som kjent vant Sandstad/Hitra2 sin 6.divisjons-avdelig etter en spennende innspurt. Nå skal laget prøve seg mot de vinnerene av de andre avdelingene i Trøndelag.

Det spilles først kvartfinaler mellom vinnerene av de åtte avdelingene. Hitterværingene har fått heimekamp mot Utleira fra Trondheim.

Dette kan bli en vanskelig kamp for Sandstad/Hitra2. Utleira fosset gjennom sin avdeling, og vant suverent med etter at laget vant samtlige 16 kamper!

- Dette ligger an til å kunne bli en målrik kamp. Utleira er et hardt satsende lag bestående av unge spillere. Bare seiere og 124-12 i målforskjell, forteller at vi får tøff motstand, mener lagleder John Olav Johansen.

Han lover at Sandstad/Hitra2 vil gi alt i denne kampen.

- Vi håper mange som mulig tar turen til Sandstad stadion lørdag og heier på guttene som har gjort en fantastisk flott sesong så langt i 2018, sier han.

Vinneren av denne kampen må ut i semifinale mot vinneren av oppgjøret mellom Kvik 2 og Støren2/Sokna.

Kampen mellom Sandstad/Hitra2 og Utleira spilles lørdag kl. 14.