Annette og Bjørn Ivan fikk sine hederspriser

Sport

Annette Helsø (Hitra idrettslag) og Bjørn Ivan Espnes (Frøya Fotballklubb) var i godt selskap da de på Trøndersk Idrettsgalla fikk utdelt sine ildsjel-priser i helga

Det i kraft av hva de to har gjort for sine respektive idrettslag og ikke minst lokalsamfunn. Begge har over tid stilt opp og gjort mer enn det man kan forvente seg av dem som tar på seg tillitsverv. Det var derfor verdige vinnere som ble hyllet sammen med Johannes Høstflot Klæbo, Sondre Nordstad Moen og andre som har satt norsk og trøndersk idrett på kartet de siste årene.

Bjørn Ivan har kontroll

Bjørn Ivan Espnes fikk er en slags altmulig-mann i Frøya Fotballklubb og Frøya-idretten for øvrig. Han og ordfører Berit Flåmo representerte Frøya under det flotte arrangementet på Nova og deretter Royyal Garden. Espnes får primært prisen fordi han har vært en ressursperson for idretten i kommunen i mange år.

Juryen viser til at han er en kar som er opptatt av gode strukturer. Tour de Frøya er blant arrangementene som nyter godt av det. Der har Espnes vært og er fortsatt sentral.

- Han har en egen evne til å kvalitetssikre at alle detaljer er på plass og det går etter planen. Samtidig er Bjørn Ivan utviklingsfokusert, framhever de som har utpekt Bjørn Ivan til årets idrettslige ildsjel i Frøya. Juryen bemerker også at han som oftest har et smil om munnen og et glimt i øyet.

Annette Helsø, Hitra IL

Annette Helsø før hedersprisen for Hitra for sitt engasjement for Hitra-idretten gjennom mange år.

Dette skriver den lokale juryen om bakgrunnen for sitt valg:

- Annette har vært engasjert i barneidrett og idrett over flere år, i allidrett, handball og fotball. Hun har over flere år hatt samtidige verv som trener/ hjelpetrener og oppmann for flere idretter.Annette har stålkontroll på alt hun foretar seg, og ingen trenger være bekymret for at noe ikke er på stell. Det som andre ikke har tenkt på, har Annette alltid tenkt på. Hun har et øye for detaljer og forutser problemer andre ikke hadde kommet på om de aldri så mye hadde prøvd. Annette er opptatt av at alle barn skal ses og ha like muligheter, og hun bidrar til et trygt og godt idretts- og oppvekstmiljø på Hitra. Hun er også flink til å rekruttere nye personer inn i ulike verv, og følger opp med hjelp der det trengs. I tillegg til dette har Annette inntil nylig vært aktiv spiller innen handball og fotball, og blir stadig oppgitt som forbilde av yngre spillere.

Det er Trøndelag idrettskrets som deler ut hederen basert på juryarbeid som har foregått i de lokale idrettsrådene.

Selve prisutdelingen foregikk i år fredag 19. oktober i Trondheim. I år har Trøndelag idrettskrets ansvar for 48 Idrettsråd i 48 kommuner og det er ildsjeler fra alle disse kommunene som fikk sin velfortjente heder på denne kvelden.