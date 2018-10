Har bestemt seg for hvilken divisjon de spiller i neste år

Sport

Takke ja til opprykksplassen til 5.divisjon eller fortsatt spille i 6.divisjon neste år? Det har vært spørsmålet etter at Sandstad/Hitra2 vant sin avdeling i 6.divisjon i høst. Laget startet som et fotballtilbud til de som ville bruke fotball til trim og trening og kanskje ikke satse like hardt som Hitra Fotballklubb gjør. Og nettopp dette momentet ble utslagsgivende da spillergruppa i går kveld hadde møte om lagets divisjons-framtid.

- Flertallet i spillergruppen ønsket at Sandstad/Hitra2 skal takke nei til 5 divisjon og heller stille til spill i 6 divisjon også i 2019. Det var flere spillere som ga signal på at de ikke ville satse for 5 divisjon og da kom til å slutte.(5divisjon vil medføre litt annen treninger og kanskje flere treninger, i tillegge mye større forpliktelse i oppmøte), forteller lagleder John Olav Johansen til lokalavisa.

Lengre reiser, større klubbutgifter til dommere (anslatt til 40.000-50.000 kroner er også faktorer som er vektlagt.

- Det vil bli hardere kamper og slite mere på spillergruppa, med fare for å stå uten spillere på høsten, om vi velger en høyere divisjon. Og det vil i 6.divisjon kunne bli lokaloppgjør mot Frøya, noe gruppa håper på og gleder seg til, sier Johansen.

Summert sier Sandstad/Hitra 2 at de vil fortsatt kunne tilby fotball til alle de som var med i 2018.

- Vi føler at det er en flott gjeng som er med i gruppa og at det er et bra miljø som er bygget opp. Vi ønsker å bygge videre på dette miljøet og dermed gi et tilbud til alle. Med å spille i 6.divisjon har vi fortsatt et tilbud hvor de fleste vil delta, og så har Hitra FK 4. divisjon for den/de som eventuelt ønsker å satse litt ekstra. Så da er det bedre å være et topplag i 6 divisjon (for selvsagt spiller vi for å vinne hver kamp) og ha med hele gruppa, enn å være et middels 5.divisjonslag og vite at spillere slutter pga at det blir litt for seriøst, sier laglederen.