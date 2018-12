Romjulscup med humør, innsats og heading i krysset

Sport

- Vi har faktisk stilt lag i alle cupene som har vært arrangert. Jeg tror det var en skrivefeil da laget ble meldt på for første gangen, og det ble Fat i stedet for Fast. Men det er blitt sånn: kriteriene for å bli med på laget er at du er litt stor, eller eventuelt veldig sint, sier manager for laget "Fat and the Furious", Eirik Johansen Bjørgan.

Tradisjonen tro er Frøyas fotballsparkere samlet til romjulscup i storhallen. Noen er aktive og godt trente, andre har sin fotballkarrriere noen tiår tilbake i tid, mens andre er vennegjenger, bedrifter eller grender som har trommet sammen lag.

Til tross for en ung keeper, er "Gode Gamle Gutter" laget med høyest snittalder. Dette er gjengen som møtes til gubbefotball en gang i uka i hallen, og som nå stiller til dyst. I sin andre kamp blir de overkjørt av Flatval grendalag med 8-2, men eldstemann på banen, Jan Otto Fredagsvik (71) står for kampens vakreste mål: en heading klint i krysset. Selv framhever han samspillet:

- Vi kjenner hverandre fra treningene. Det var bare å stille seg i rett posisjon. Den var nesten ferdigscora, sier Jan Otto.

Det er klart nivåforskjell på lagene som stiller i cupen, og noen lag består av stort sett aktive fotballspillere.

En av forhåndsfavorittene er "Romjulsdans" med blant andre Jøran Adolfsen, Andreas Johansen og Gus Witzøe. Men de skal få sterk motstand i sin første kamp mot Bewi. Bedriftslaget har også fotballspillere, og viser seg å være svært samspilte. Lagene følger hverandre tett, ballen går fort, og i siste spilleminutt avgjør "Romjulsdans" til sin fordel: 4-3.

Tipset sånn midt uti innledende runder er at minst ett av disse lagene, Bewi eller Romjulsdans, får spille finalen senere i ettermiddag, med muligheten til å løfte Romjulscup-pokalen.