Hitra FK drømmer om Rosenborg

For første gang på svært mange år er Hitra FK kvalifisert for Norgesmesterskapet i fotball. Hele 260 lag over hele landet skal i 2019 kjempe om finaleplass på Ullevaal stadion.

84 av disse er direkte kvalifisert til 1. runde. De resterende 176 lagene, derav Hitra FK, må gjennom to kvalifiseringsrunder før de er klare for 1.runde.

Skade snudde opp ned på Ståles fotballkarriere. Nå hentes han av Rosenborg Hitras fotballkeeper Ståle Arntsberg (16) har fått tilbud om overgang til Rosenborg. Dermed blir han lagkamerat med en annen tidligere HFK-spiller, Ola Arntsen.

Det betyr at dersom Hitra FK vinner to kvalik-kamper, kan det bli heimekamp mot selveste Rosenborg i idrettsparken i cupens første ordinære runde.

HFK-trener Ole H. Eide mener det må være lov å drømme om cupkamp mot RBK. Han har vært med i mange år, men kan ikke huske sist Hitra var representert i NM i fotball.

- Er vil heldige med trekningene og har litt flaks ellers, kan vi kvalifisere oss til første runde. Og da hadde det vært kjempeartig med Rosenborg. Dette er kanskje ikke helt realistisk, men Åfjord klarte det for noen år siden, så mye kan skje i fotballen, mener Hitra-treneren.

Fra Trøndelag er Rosenborg, Ranheim, Levanger, Nardo, Stjørdals-Blink, Byåsen, Tiller og Verdal direkte kvalifiserte til 1. runde.

De andre trønderlagene som må spille kvalifiseringskamper er:

Orkla, Steinkjer, Melhus, Kolstad, Tynset, Strindheim, NTNUI, Trygg/Lade, Namsos, Rørvik, Kvik, Hitra FK, Charlottenlund, Heimdal, Meldal Kil/Hemne, Sverresborg, Vuku og Ørland.

Landslagstreneren fulgte Ola og lagkameratene G 16-landslagstrener Gunnar Halle var på plass da Ola Arntsen spilte sin første NM-finale. Den tidligere landslags og Premier League-spilleren likte det han så i Telenor Arena.