Disse 44 Hitra-foreningene får penger fra Grasrotandelen

Sport

Dolmøy idrettslag har ikke flest givere gjennom Grasrotandelen, men likevel er Dolmøy IL den lokalforeninga i Hitra som mottar mest penger fra Grasrotandelen. Nokså likt de mange foregående år, for Dolmøy har hatt ivrige bidragsytere gjennom flere år.

Tallene for 2018 er nå klare, og den viser at de i alt 90 pengespill-spillerne som har registrert at de vil gi sin andel til Dolmøy IL, til sammen bidrar med 68.000 kroner i idrettslagskassa. Dette uten å ha gjort annet enn å be sine tilhengere registrere sin grasrot-andel på nettopp dem.

Flest registrerte bidragsytere på Hitra har Hitra fotballklubb med sine 127, som til sammen bidrar med 64.000 kroner i klubbkassa.

Se hele lista for Hitra nederst i artikkelen

2018 ble et jubelår for Grasrotandelen gjennom Norsk Tippings spill. 649 millioner kroner er sendt til grasrota i Norge - hele 194 millioner mer enn i 2017.

- Vi visste at vi ville få en solid økning ettersom regjeringen hevet Grasrotandelen fra fem til sju prosent fra 1. januar 2018, men økningen i totaltallene ble enda større. Samtidig ble beregningen for Oddsen, kasino- og bingospill endret, og det ville trekke tallene noe ned. Totalen ble en kraftig økning, forteller Norsk Tipping.

Jobben er å få de som leverer spill hos Norsk Tipping, til å finne seg en grasrotmottaker.

- Potensialet er fortsatt stort for lag og foreninger som ønsker å bruke ordningen. Ennå er det over 800 000 av Norsk Tippings to millioner kunder som ikke har valgt seg en mottaker. En forening som har gjort en god vervejobb, vil ha sikret seg en relativt stabil sum som kommer inn på konto hvert år. Grasrotgivere forblir nemlig trofaste når de først har valgt seg en mottaker, sier Tonje Sagstuen, direktør for samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping.

Grasrot-lista for Hitra

(Navn, antall giver registert, bidrag)