Frøya FKs gutter lærer fra eliteserielaget

Sport

Ranheim Fotball starter oppkjøringen til neste sesong med samling i Frøya Storhall denne helga. Representanter fra Ranheim fotball holdt foredrag både fredag og lørdag, og lørdag ettermiddag fikk Ranheimspillerne prøve seg som trenere for Frøya FKs G13 og G 14 lag.

- Vi begynner økta med en generell oppvarming før vi deler de i tre grupper og gjør pasningsøvelser. Det blir ballbesittelsesøvelser og så avslutter vi selvsagt med spill, forteller Svein Maalen, som er hovedtrener for Ranheim.

Noe av det viktigste for å skape engasjement og holde fokuset til spillerne under trening er at det alltid er aktivitet. Maalen og medtrenerne skal vise de lokale trenerne hvordan man skaper minst mulig dødtid for spillerne og enkle men effektive øvelser.