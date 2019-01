160 barn i storturnering i Hitrahallen

Sport

I hele dag er Hitrahallen fylt med barn under den årlige håndballturneringen for de yngste håndballspillerne på Hitra og Frøya. Rundt 160 barn fordelt på 20 lag deltar under turneringen.

- I Hitra IL og Sandstad IL arrangerer i år, mens Frøya IL og Ut-Hitra IL arrangerer til neste år, forteller Terese Kvalvik hos arrangøren.

Hun forteller at hittil har turneringen gått knirkefritt, mye takket være at de fleste foreldre er flinke til å stille opp. At idrettslagene på Hitra og Frøya går sammen for å lage en slik turnering for de aller yngste, gir en fin mulighet for foreldrene til å se ungene spille.

- I tillegg er det utrolig artig for ungene, sier Kvalvik.

- De er jo flinke

I år har det blitt utdannet flere nye dommere som stiller opp. Kine Reksen tok kurset for noen uker siden og stortrives i dommerrollen.

- Det er utrolig moro å se at barna koser seg, og de er jo faktisk flinke, forteller Reksen.

Det er ikke første gang Reksen dømmer håndballkamp etter avsluttet kurs, men det er første gang hun deltar under storcupen i Hitrahallen. Reksen spiller selv håndball, men er for øyeblikket skadet.

- Jeg får ikke spilt så mye på grunn av skade, men jeg kunne virkelig tenkt meg å fortsette som dommer framover, sier Reksen.

Best trives Reksen med å dømme 11-års lag, men under årets cup får hun bryne seg på 8-åringene. Tureneringen er todelt der 8-åringene spiller før lunsj og 10-åringene spiller på ettermiddagen.

Lokalavisa kommer tilbake med mer fra cupen