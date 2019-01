Mange deltakere - og overaskende gave - under NyttårsLyn

Sport

Lødag var det NyttårsLyn organisert av Frøya Sjakklubb på Frøya bibliotek. Det var en turnering som markerte starten på et nytt sjakkår, hvor alle uavhengig av erfaring var hjertelig velkomne for å spille litt sjakk sammen, bli kjent og ha det gøy med nesten lynsjakk. Nesten fordi det var 5min+2s/trekk, det vil si at vi akkurat var over grensen til lynsjakk som er maksimalt 10 minutter.

Det viste seg at interessen for en slik nyttårsturnering var stor, og hele 19 deltagere spilte, hvor svært mange deltok i sin første turnering. Vi spilte med to grupper, en for barn og en for ungdom og voksne. Gjennom hele turneringen var det svært jevnt, men til slutt visste de beste spillerne hva de virkelig er i stand til. De som stakk av med seieren i de to gruppene var:

Barn:

1.plass: Amund Fjeldvær(8,5)

2.plass: Odd Erling Nordheim(7,5)

3.plass: Erik Larsen(7,0)

Ungdom og voksne:

1.plass: Tomas Kjellerstrøm(8,5)

2.plass Lars Nordgård(7,5)

3.plass Dawid Wroblewski og Dan Ståle Rosvon(5,5)

En stor overraskelse under turneringen var også en pengesjekk på 7500kr som klubben fikk tildelt av Bentein Mortensen Landrø i SpareBank 1 SMN. I januar ble Bentein Mortensen Landrø på Frøya valgt ut av banken til å dele ut penger til en “hjertesak”. Hjertesaken han valgte ble Frøya Sjakklubb. Dette begrunnet han med det sjakklubben får til med få ressurser, og at den hele tiden klarer å være et lavterskeltilbud slik at alle kan være med. Han skrøyt av klubben og deres arrangementer, og at den er et flott integreringsarena for alle. Dette inkluderer for det første mange innvandrere som er med på å styrke et flerkulturelt samfunn. For det andre inkluderer det, det at klubben treffer mange barn som ikke er like glade i andre idrett som det tilbys på Frøya som f.eks. fotball.

En slik positiv oppmerksomhet er vi svært takknemlige for. Det betyr utrolig mye, og jeg ønsker å nevne det at premien klubben fikk er en premie for alle de som er med. Alle som legger en innsats i sjakken på Frøya, spesielt barna som er medlemmer av klubben. Det er engasjementet deres som holder dette gående, det at de rett og slett ønsker å være med.

Derfor har jeg tenkt litt siden jeg fikk vite om den sjekken, hvordan kan jeg gi tilbake til de som er med?

Fortsatt er jeg ikke helt sikker, men jeg tenker i hvert fall at pengene skal gå til flere turneringer og et kurs med noen fra utenfor Frøya. Resten får vi se litt på, det blir nok en overraskelse:).

På slutten ønsker vi i Frøya Sjakklubb igjen å takke alle sammen, de som deltok i turneringen, alle de som bidrar og Bentein Mortensen Landrø fra Sparebank1.