Her er det oppkjørte skispor til helga

Sport

Snøen har dalt ned det siste døgnet og gitt gode muligheter for de som vil ut på ski. Hitra IL har i dag kjørt ferske skispor på Torvhatt-runden og i Fillan fritidspark, mens Sandstad IL kjører i ettermiddag og kveld spor både i lysløypa og over Gammelveien.

- Det blir først å kjøre i lysløypa, deretter lage et spor eller to over Gammelveien, forteller Vegar Nyvold, som kjører spor for skigruppa i Sandstad IL.

Sandstad IL varsler også at det planlegges skirenn førstkommende søndag.

Vet du om andre skiløyper? Legg igjen en kommentar under denne saken eller send lokalavisa et tips. Bruk kodeord HF TIPS og send til 2399

Hitra idrettslag anleggsgruppa meldte tidligere fredag om nyopopkjørte skispor på Torvhatten-runden og i Fritidsparken i Fillan. De anmoder samtidig gående som bruker Blåskogstien opp mot Torvhatten, om IKKE å tråkke i skisporet.

- På Torvhatt-runden er den ene siden tråkket med scooteren, den andre siden av stien er det laget spor med spor-kjelken. IKKE GÅ UTEN SKI I SKISPORET - la de som ønsker å bruke skiene få gleden av å gå i det preparerte sporet. Takk for forståelsen, og god tur til alle, skriver anleggsgruppa.