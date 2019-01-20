Hele 53 løpere stilte til start i årets første renn

Hele 53 løpere stilte til start i søndagens renn i Telenorkarusellen i lysløypa på Sandstad. Arrangør er Sandstad idrettslag. Neste renn går allerede førstkommende onsdag klokka 18.
Resulatlista er nedenfor. Vår videoreportasje fra karusellrennet finner du her;
RESULTATER FRA 1. KARUSELLRENN I LYSLØYPA PÅ SANDSTAD, 20.01.19
MINI-LØYPE:
JENTER/GUTTER F. 2013 OG YNGRE (Alfabetisk)
Alex Angelov
Alfred Børø
Fiah Munkvold Bakken
Frida Helen Strand Nilsen
Kristoffer Angelov
Levi Hjertås
Lilly Johanne Reppe
Oleander Vågbø
Petter Lorentsen Nyvold
Sander Matias Nordgård
KORT LØYPE
JENTER/GUTTER F. 2013 OG YNGRE (Alfabetisk)
Arn Vågbø
Erlend Herskedal
Even Risvik
Johan Strand Nilsen
Lea Stellander
Liam Strand Melting
Linda Aurora Plura
Lukas Risvik
Mathias Hjertås Nilsen
Nora Marie Nordgård
Sofie Sunde
Sondre Hafsmo
JENTER/GUTTER F. 2012 (alfabetisk)
Anna Isabell Tellnes 3.22
Even Celius 3.21
Ola Kristian Reppe 4.20
Sonja Sofia Khellmann 6.14
Tina Helen Hermanstad 3.51
JENTER/GUTTER F. 2011 (alfabetisk)
Franciszek Bak 5.08
Julia Nordahl 3.47
Lea Mari Plura 4.12
Milla Kvalvik 2.24
JENTER/GUTTER F. 2010 (alfabetisk)
Charlotte Celius 3.01
Sander Lian 3.39
JENTER/GUTTER F. 2009
Sarah Kwizera 2.57
JENTER/GUTTER F. 2010
Malwina Bak 4.05
LANG LØYPE
JENTER/GUTTER F. 2013 OG YNGRE (alfabetisk)
Erlend B. Herskedal
JENTER/GUTTER F. 2011 (alfabetisk)
Emil Røvik 17.13
Theo S. Darrell 12.47
JENTER/GUTTER F. 2010 (alfabetisk)
Ane Strøm 14.08
Ingrid Strøm 14.22
JENTER/GUTTER F. 2009 (alfabetisk)
Andreas Sandvik 14.24
Martin Lian 14.10
Sigrid Johanne Røvik 13.24
JENTER/GUTTER F. 2008
Ola Nilsberg 7.24
Aron S Darell 11.12
Noah K Darell 14.31
JENTER/GUTTER F. 2007
Emilie Lønseth 9.19
Eilert Børø Larsen 10.31
Stine M Vollan 11.16
JENTER/GUTTER F. 2006
Irja Nodland 10.29
Stine Hammervold 11.05
Sara Ranheim 11.47
KLASSE UNGDOM F. 2005 OG ELDRE
Markus Lønseth 11.03
Lene Nordahl 11.29