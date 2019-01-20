Hele 53 løpere stilte til start i årets første renn

Sport

Hele 53 løpere stilte til start i søndagens renn i Telenorkarusellen i lysløypa på Sandstad. Arrangør er Sandstad idrettslag. Neste renn går allerede førstkommende onsdag klokka 18.

Resulatlista er nedenfor. Vår videoreportasje fra karusellrennet finner du her;

Nydelige forhold under årets første karusellrenn



RESULTATER FRA 1. KARUSELLRENN I LYSLØYPA PÅ SANDSTAD, 20.01.19

MINI-LØYPE:

JENTER/GUTTER F. 2013 OG YNGRE (Alfabetisk)

Alex Angelov

Alfred Børø

Fiah Munkvold Bakken

Frida Helen Strand Nilsen

Kristoffer Angelov

Levi Hjertås

Lilly Johanne Reppe

Oleander Vågbø

Petter Lorentsen Nyvold

Sander Matias Nordgård



KORT LØYPE

JENTER/GUTTER F. 2013 OG YNGRE (Alfabetisk)

Arn Vågbø

Erlend Herskedal

Even Risvik

Johan Strand Nilsen

Lea Stellander

Liam Strand Melting

Linda Aurora Plura

Lukas Risvik

Mathias Hjertås Nilsen

Nora Marie Nordgård

Sofie Sunde

Sondre Hafsmo



JENTER/GUTTER F. 2012 (alfabetisk)

Anna Isabell Tellnes 3.22

Even Celius 3.21

Ola Kristian Reppe 4.20

Sonja Sofia Khellmann 6.14

Tina Helen Hermanstad 3.51    


JENTER/GUTTER F. 2011 (alfabetisk)

Franciszek Bak 5.08

Julia Nordahl 3.47

Lea Mari Plura  4.12

Milla Kvalvik 2.24


JENTER/GUTTER F. 2010 (alfabetisk)

Charlotte Celius 3.01

Sander Lian 3.39


JENTER/GUTTER F. 2009

Sarah Kwizera 2.57


JENTER/GUTTER F. 2010

Malwina Bak 4.05


LANG LØYPE

JENTER/GUTTER F. 2013 OG YNGRE (alfabetisk)

Erlend B. Herskedal

JENTER/GUTTER F. 2011 (alfabetisk)

Emil Røvik 17.13

Theo S. Darrell  12.47


JENTER/GUTTER F. 2010 (alfabetisk)

Ane Strøm 14.08

Ingrid Strøm 14.22


JENTER/GUTTER F. 2009 (alfabetisk)

Andreas Sandvik 14.24

Martin Lian 14.10

Sigrid Johanne Røvik 13.24


JENTER/GUTTER F. 2008

Ola Nilsberg  7.24

Aron S Darell 11.12

Noah K Darell 14.31


JENTER/GUTTER F. 2007

Emilie Lønseth  9.19

Eilert Børø Larsen 10.31

Stine M Vollan 11.16


JENTER/GUTTER F. 2006

Irja Nodland 10.29

Stine Hammervold 11.05

Sara Ranheim 11.47


KLASSE UNGDOM F. 2005 OG ELDRE

Markus Lønseth 11.03

Lene Nordahl 11.29