Halte i land seier etter intens kamp

Sport

Håndball 4. divisjon kvinner

Hitra/Frøya2 - Flå/Lundamo: 25-23

Hitra/Frøya2 tok i mot Flå/Lundamo på hjemmebane lørdag ettermiddag. Det ble svært jevnt og intenst helt inn mot slutt, men øyværingene halte i land seieren.

- Jeg er fornøyd vi vant, sier trener Ann Kristin Willmann -men jeg er ikke helt fornøyd med resultatet, fortsetter hun.

Assistenttrener Tone Sætherbø stemmer i og sier: -Flå er rutinert og de kan lett ta føringen i slike kamper.

Willmann fortsetter å si at damelaget sløste for mange 100% sjanser som for eksempel straffekast.

- De første 20 minuttene spiller vi bra, bra angrep og solid forsvar, men så er det noe som skjer. Tone nikker:

- Vi har en tendens til å tape jevne kamper, men denne gangen halte vi den i land.

- Ja vi var gode de siste fem minuttene, sier Ann Kristin.

Hitra/Frøya2 gikk raskt opp i ledelsen i første omgang og deres taktikk med raske kontringer stresset bortelaget nok til at Hitra/Frøya2 hadde fem måls ledelse etter fem minutter. Noen minutter senere klarte Flå/Lundamo å roe tempoet i kampen og startet et langt løp for å ta igjen ledelsen til hjemmelaget. Kampen bølget lett frem og tilbake resten av førsteomgangen og lagene gikk av banen 13-11 til pause.

Andre omgang startet på samme måte, Hitra/Frøya2 fikk tak i ballen og kontret raskt på bortelaget. Dette førte til at de hadde grep om kampen i de åtte første minuttene, men målvakten sto godt og etter hvert hadde Hitra/Frøya2 vanskeligheter med å skåre. Bortelaget fikk da muligheten til å komme tilbake og i det femtende minuttet sto det 18-18 på tavla. Lagene sloss for hvert mål og kampen var veldig jevn til fløyta gikk. Til slutt var det Hitra/Frøya2 som stakk av med den velfortjente seieren på 25-23.

Søndag spiller damelaget to bortekamper; mot Vikhammer2 og NTNUI Håndball4.