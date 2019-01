Mange heiarop til de mange frammøtte på skirennet

Sport

Det er en frisk søndags formiddag, sola skinner, men den når ikke helt ned til til den lille stadion på Flatøysand. Dette stopper derimot ikke de mange skientusiastene av alle aldre som er møtt opp for å ta del i eller se på barneskirennet.

Det er kjørt opp skispor rundt anlegget. Runden skal se til at årsklasser fra null til tolv år får konkurrert litt i Norges nasjonalsport.

Klokka 13:00 var det felles nedtelling og puljen for 4 til 6 åringer sto ivrig på startlinjen. Alle de oppmøtte brølte «en» og løperne på startstreken begynte å skli avsted. Traseen går langs bortre langside, rundt den store svingen og opp på oppløpet. Midt i puljen med fireåringer står Elea Sørdal. Dette er ikke første gang hun er med på skirenn. Hun var med som ett åring sist gang det var arrangement for tre år siden.

Skiløperne gled avsted, noen mere stø enn andre. Det er tilhørende heiarop.

-Jeg syns det er skikkelig gøy å gå på ski, men jeg får ikke gått så mye som jeg vil, forteller Elea Hitra-Frøya over en kopp med saft etter løpet. Medaljen henger stolt på brystet. Hun husker ikke når hun kom i mål, det er ikke så farlig for henne.

- Det beste med hele rennet er å gå på ski, avslutter hun i det hun går ut for å finne vennen sine som står på utsiden av det lille klubbhuset.

Søndagen kunne by på noen kalde gufs nede på sletta, men klubbhuset kunne by på varm drikke og kaffe for de frosne sjelene som ville flykte litt fra kulda. Det er ikke første gang det er blitt arrangert skirenn for de minste her. Tre ganger tidligere har Flatval Grendelag stått for festlighetene.

- Jeg er godt fornøyd med oppmøte i dag, forteller Arvid Sørdal. Det er dessverre tre år siden sist det var skirenn her, men det har med snømangel å gjøre og ikke med lysta.

-Nei, når det er så bra føre så er det på sin plass å sette i gang en sånn tilstelling, fortsetter Arvid.

Han påpeker at alle deltakerne fikk medalje og med drøyt seksti påmeldte i alle årsklasser, kunne arrangørene se seg fornøyd med løpet.