Nå er det også kjørt skispor opp til Hitras tak

Sandstad ILs skigruppe forteller at de nå har kjørt opp skispor fra Olsvika til toppen av Eldsfjellet. (For parkering, følg veien fra veistasjonen på Sandstad i retning Forsnes, se også kartet).

Skigruppa presiserer at de ikke kan gå god for is-sikkerheten ennå, så de ber skiløpere ferdes på trygg grunn.

- Det presiseres at islagte vann ikke er sikre å gå på. Selv om scooter har kjørt over, oppfordres det på det sterkeste at skigåere holder seg på fast grunn, sier Vegar Nyvold i skigruppa.

Søndag er det to annonserte skirenn - det ene arrangeres av Flatval grendalag på Flatøysanden, det andre arrangeres av Sandstad IL i lysløypa ved veistasjonen.