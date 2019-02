Ingen klarte å overliste Seweryn (17)

Sport

Sandstad IL Judo deltok også i år på Regionmesterskapet i judo, som ble avholdt i den flott judohallen til Levanger Judoklubb.

Åtte utøvere mellom sju og 17 år var påmeldt fra Sandstad IL. På grunn av sykdom ble det seks som stillte til start.



Turen starta med overnatting i judohallen. Kvelden gikk med til elefantball og boksen går før vi hadde felles kveldsmat og deretter krøp ned i soveposene våre. Dette er veldig sosialt og populært blant utøvere og foreldre.



Søsknene Daniel (7år) og Sarah(9år) Kwizera stillte i sin aller første konkurranse. Søsknene syns det var veldig gøy å bli med og skulle gjerne gått enda flere kamper, med en gang.

I tillegg stillte Elin Adame (7år) og Brage Hermansen (10 år) også i helgas barnestevne. Alle gjorde en flott figur og var gode representanter for Sandstad IL og Hitra.



I selve Regionmesterskapet var Sandstad IL representert med to ungdomsutøvere. Tobias Hermansen (12 år) stillte i klasse U15. Han er første års ungdomsutøver, så for aller første gang var han med å kjempe om gull, sølv eller bronsje.

Tobias fikk veldig tøff motstand og havnet utenfor pallen denne gang, men syns selv at dette ga mersmak.





Seweryn Bagniewski (17 år) har i år gått opp fra U18 til U21.

Seweryn var ikke snauere enn at han vant sin klasse og kan titulere seg med tittelen Regionmester 2019 i sin klasse.

Seweryn deltok også i en åpen bakkekamp konkurranse (Ne-waza). Her deltok menn/ungdom og også en kvinne i samme konkurranse. Seweryn tok her en flott sølvmedalje.

