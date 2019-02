Skirenn for tredje helga på rad

Sport

For tredje helg på rad arrangerte Sandstad IL skirenn i lysløypa. Selv om det også denne gangen var en del nye fjes å se på startstreken, var det en del tidligere deltakere som uteble. Til sammen stilte 45 løpere til start.

Hemne sparebank hadde sponset flotte statuetter og egne premier til løperne. De fleste så riktig så fornøyde ut da de mottok premien sin. En stor takk til Hemne sparebank for bidraget!

Nå trenger både arrangører og skiløpere et lite pust i bakken. Vi ser likevel ikke bort fra at det kan bli et løp til når den tradisjonelle mars-snøen melder sin ankomst.

RESULTATER FRA SPAREBANKLØPET I LYSLØYPA PÅ SANDSTAD, 03.02.19

MINI-LØYPE:

JENTER/GUTTER F. 2013 OG YNGRE (Alfabetisk)

Adrian Sunde Flenstad

Alma Dahlø Strøm

Alfred Børø

Emilie N Martinsen

Fiah M Bakken

Frida H S Nielsen

Levi Hjertås

Linus Wingan

KORT LØYPE

JENTER/GUTTER F. 2013 OG YNGRE (Alfabetisk)

Emre N Martinsen

Even Risvik

Fredrik Utseth

Johan Strand-Nielsen

Klara Durikova

Liam Strand Melting

Lukas Buss

Lukas Risvik

Noa Buss

Sofie S Flenstad

Stina K Strand

Tomine P Sletvold

JENTER/GUTTER F. 2012 (alfabetisk)

Anna Isabell Telnes 3.02

Håkon H Løvseth 3.06

Thea Wahl 3.16

JENTER/GUTTER F. 2011 (alfabetisk)

Petter Skjeringstad 3.36

Sigve Dahlø Strøm 2.56

JENTER/GUTTER F. 2010 (alfabetisk)

Hanna Utseth 4.46

Ingelin P Sletvold 2.47

LANG LØYPE

JENTER/GUTTER F. 2013 OG YNGRE (alfabetisk)

Johan Wingan

Thea Wahl

JENTER/GUTTER F. 2011 (alfabetisk)

Håkon Wingan 8.39

Stefan F Lervik 22.10

JENTER/GUTTER F. 2010 (alfabetisk)

Erik Hammer 8.18

Nanna K Darell 21.10

JENTER/GUTTER F. 2009 (alfabetisk)

Joakim Skarpnes 9.55

Nikolas Skarpnes 11.19

Sigurd H Løvseth 7.22

Torben Rossvoll 9.34

JENTER/GUTTER F. 2008

Ola Nilsberg 6.42

Aron S Darell 10.11

Karine Rossvoll 12.38

Noah K Darell 13.35

Malin Kvernø 16.49

JENTER/GUTTER F. 2007

Andreas Hammer 8.30

Emilie H Lønseth 8.52

Jesper D Kvaale 9.20

KLASSE UNGDOM F. 2005 OG ELDRE

Markus H Lønseth 7.57