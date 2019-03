Sport

Fotball Jenter 15 OBOS-cup

Frøya FK - Ranheim: 0-15

Det nye jenter 15-laget til Frøya FK tok i mot Ranheim hjemme i storhallen på Sistranda lørdag ettermiddag. Sliten, men fornøyd kommer hjemmelagets Johanna Skarsvåg travende av fotballbanen; hun er byttet ut i slutten av første omgang.

- Det er bra dette, smiler hun i det hun vrenger på seg den signal-gule vesten. Selv om laget ligger seks mål under er Johanna i godt lynne.

- Jeg startet bare å spille for et halvt år siden forteller hun. - Vi startet med litt over ti stykker, ja vi var omtrent et lag sånn ca da vi startet.

Hun ler litt av det og erindrer at det har falt bort noen, men andre har kommet til, så da går det bra.

- Jeg er egentlig veldig overrasket over hvor gode vi har blitt med tanke på at vi bare startet for et halvt år siden.

Jentene som har sluttet seg til laget kommer fra mange forskjellige sportsgrener, mest fra turn og håndball. Men det er også noen få som har trent fotball med gutter 13 før de startet sitt eget jentelag.

- Vi har som mål å skåre ett mål pr kamp meddeler Johanna.

Sist kamp klare de ikke å få hull på byllen (0-12 mot Astor), men håpet er der i dag. Jentene har klart å få tre gode avslutninger på mål, men dessverre ikke noe uttelling. Sluttresultatet ble seier 0-15 til Ranheim.

Med sesongen foran seg trekker Frøyajenta enda en gang på smilebåndene.

-Ja vi gru-gleder oss til sesongen, det beste er at vi får kamptrening.

Hun sier videre at det er ikke resultatet som egentlig står i høysetet, det er erfaringene og samholdet de jobber mest med, så får resultatene komme etterhvert.