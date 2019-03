Johan tok HFK ett skritt nærmere NM

Sport

1. kvalikrunde NM fotball, herrer

Hitra FK - KIL/Hemne: 1-0

Et ufyselig vær med kraftig vind og tidvis sluddbygger var rammen for 1. kvalikrunde NM fotball. Hitra Fotballklubb er for første gang på mange år kvalifisert for å kunne kjempe om en plass i Norgesmesterskapet i fotball, eller populært kalt cupen. Hele 260 lag over hele landet skal i 2019 kjempe om finaleplass på Ullevaal stadion til høsten.

KIL/Hemne var første hinder for Hitras i den første kvalifiseringskampen. Gjestene hadde medvinden i første omgang, uten at de klarte å utnytte dette. Det var heller hjemmelaget som - når de klarte å holde ballen langs bakken - klarte å rulle opp noen farlige angrep.

Etter 0-0 til pause, fikk hjemmelaget vinden i ryggen. Hitra presset KIL/Hemne-forsvaret bakover gang på gang, og brukte ikke mange minuttene for å sette inn 1-0. 18-åringen Johan Slåttavik Andersen satte inn kampens første og eneste mål. KIL/Hemne var nemlig ikke i nærheten av å svare opp dette, og Hitra FK er nå klare for neste kvalifiseringsrunde. Motstander her er ikke kjent.