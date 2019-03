Alle satte personlige rekorder

Sport

Sist helg var Hitra Friidrettsklubb representert på Bamselekene på Stange med Hedmark Friidrettskrets som arrangør. Totalt var det over 800 deltakere som hadde funnet veien til stevnet.

Hitra hadde deltakere i klassene gutter og jenter 10 år samt gutter 12 og 13 år. De som deltok var Oliver Hjertås Kvalvik, Erik og Andreas Hammer samt Mathea og Jesper Dypvik Kvaale. De konkurrerte i øvelsene 60m, 200m, 600m, lengde, høyde og kule.

Det var en positiv helg for de unge hitterværingene hvor man fikk målt krefter med mange sterke konkurrenter fra fjernt og nært. De mest langveisfarende hadde tatt turen fra Vadsø, hele 1750 km unna.

- For våre deltakere endte det med en eller flere personlige rekorder for alle mann, forteller Lars Kvaale.

Oliver satte ny personlig rekord på 60m med tiden 10,54. Mathea satte også rekord på samme distanse med tiden 11,19, men hun var nok mest fornøyd med 600m hvor hun lenge hang med i teten i sitt heat og kom i mål på 2,30,58.

Storebror Jesper satte også pers i samme øvelse på 1,54,69 og ble med det nummer åtte av 45 deltakere. Klassekamerat Andreas satte også ny rekord på denne øvelsen med tiden 2,11,20. Han var nok best fornøyd med lengderesultatet sitt på 3,76m.

Erik som gjennomførte et kjempestevne like før jul i Steinkjerhallen, hadde litt vanskeligere for å sette rekorder denne gangen. Men han bedret likevel resultatene sine både på 600m og i kule.

Neste konkurranse blir nok utendørs, og da blir det spennende å se hva de unge utøverne kan få til med litt vind i ryggen.